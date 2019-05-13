Венесуэльский генерал потребовал восстания против «контролируемого Кубой» Мадуро

Венесуэльский генерал Рамон Рангель опубликовал видеообращение, в котором призвал вооруженные силы страны восстать против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters.

Рангель во время обращения назвал себя генералом ВВС. По его словам, правительство Венесуэлы контролируется «коммунистической диктатурой» на Кубе.

«Мы должны найти способ избавиться от страха, выйти на улицы, протестовать и искать военный союз, который сломает эту политическую систему», — сказал Рангель.

Агентство не смогло получить комментарий от Рангеля.

В воскресенье, 12 мая командующий ВВС Педро Джулиак опубликовал в твиттере фотографию Рамона Рангеля со словами «предатель венесуэльского народа и революции».

По словам источника агентства, Рангель действительно служил в ВВС Венесуэлы, а месяц назад бежал в Колумбию.

В отличие от других военных, сделавших аналогичные заявления, Рангель не высказался в поддержку Хуана Гуайдо — лидера оппозиции Венесуэлы, который провозгласил себя временным президентом страны. Его признали более 50 стран. Россия выразила поддержку Мадуро.