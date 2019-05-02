Украина продаст Турции танковые ракеты «Конус»

Украинская оборонная компания «Спецтехноэкспорт» заключила предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) на поставку 120-миллиметровых танковых ракет, сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что речь идет о ствольных управляемых ракетах «Конус», которые производит киевское конструкторское бюро «ЛУЧ». Украинское предприятие также поставит Турции устройства наведения для интеграции ракет в танки, которые использует армия Турция.

Подчеркивается, что в настоящий момент стороны согласовали стоимость контракта и количество вооружений, которые будут поставлены.

В прошлом году «Спецтехноэкспорт» показал новый беспилотник на выставке вооружений в ОАЭ.