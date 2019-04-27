В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием
Евросоюз сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в Брюсселе считают, что решение Вашингтона поощряет нелегальный трафик оружия и подрывает стабильность в мире.
Как отмечается, ЕС призывает все страны присоединиться к этому договору «без промедления».
При этом в Евросоюзе уверены, что решение США не будет способствовать пресечению контрабанды оружия в мире.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал отказ США от договора о торговле оружием.