США обогнали Россию по уровню военных технологий

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/10720571/AP_17101523943252-pic905-895x505-75386.jpg">

Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции Южной Кореи оценило уровень военных технологии в разных государствах. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно полученным данным, рейтинг возглавили Соединенные Штаты. Второе место разделили между собой Франция и Россия. За ними следуют Германия, Британия, Китай, Япония, Израиль и Южная Корея. Топ-10 замыкает Италия .

Ранее Scientific American рассказал о ядерном оружии России, «затягивающем петлю» вокруг США.