О неуязвимости «Посейдона» рассказал военный эксперт

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Экспериментальный носитель беспилотной системы «Посейдон» назвали неуязвимым «самым мощным ядерным оружием в мире». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова.

До этого стало известно, что первую атомную подлодку «Белгород» спустили на воду 23 апреля.

По словам эксперта, «Посейдон» способен с легкостью сделать «бессмысленной» любую береговую и противоракетную оборону противника.

Также Михайлов отметил, что характеристики «Посейдона» делают его «самым защищенным и потенциально самым мощным ядерным оружием в мире».

Ранее сообщалось, что первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду.