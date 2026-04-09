МИД Ирана заявил, что суда США могут пройти через Ормузский пролив при условии

МИД Ирана: суда США могут пройти через Ормузский пролив с разрешения Тегерана
Ормузский пролив открыт для прохода американских судов, но это возможно только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в эфире британского телеканала ITV.

«Каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с властями Ирана, чтобы безопасно пройти через пролив», — сказал он.

Отвечая на вопрос, распространяется ли это на суда США, Хатибзаде отметил, что «разницы нет, за исключением любого враждебного поведения».

«На данный момент признаков этого нет, поэтому все могут проходить как обычно, но, как я сказал, с учетом имеющихся ограничений», — добавил дипломат.

9 апреля высокопоставленный иранский источник сообщил, что Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов ежедневно. Он добавил, что возврата к довоенному статусу-кво не будет.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон усомнился в победе Вашингтона в объявленном перемирии США и Ирана.

 
