Пингвины оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата

Глобальное потепление уже привело к снижению численности императорских пингвинов примерно на 10%, а к 2080 году их популяция может сократиться вдвое. К такому выводу пришли эксперты Международного союза охраны природы на основе модельных расчетов. Об этом сообщает портал De Telegraaf.

По данным организации, в 2019 году численность этих птиц оценивалась более чем в 500 тысяч взрослых особей. Однако дальнейшее таяние морского льда ставит под угрозу их выживание.

Как отметил морской эколог Филип Тратан, участвовавший в новой оценке, именно климатические изменения представляют главную опасность для вида: «После тщательного анализа различных угроз мы пришли к выводу, что вызванное человеком изменение климата — крупнейшая угроза для императорских пингвинов».

Императорские пингвины обитают в Антарктиде и зависят от морского льда, на котором они размножаются и выращивают потомство. Если лед разрушается слишком рано, это может привести к гибели птенцов — особенно в период, когда у них еще нет водонепроницаемого оперения.

Проблема затрагивает и другие виды. Так, антарктический морской котик впервые получил статус «под угрозой» в Красном списке Международного союза охраны природы. За последние 25 лет его численность сократилась более чем на 50%, и сейчас остается менее миллиона взрослых особей.

Основной причиной также называют потепление океана. Из-за повышения температуры и сокращения ледового покрова криль — ключевой источник пищи — уходит на большую глубину, становясь менее доступным.

Кроме того, южный морской слон был переведен в категорию «уязвимых». Эти животные оказались чувствительны к птичьему гриппу: в некоторых колониях погибло до 90% детенышей.

По оценкам ученых, дальнейшее потепление может привести к масштабным изменениям экосистемы Антарктики, затрагивая сразу несколько видов и нарушая пищевые цепи.

