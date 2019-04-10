Правительственные войска Ливии опровергли сообщения о сбитом самолете

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Правительственные силы Ливии заявили, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не сбивала самолет. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ПНС.

В ПНС уверили, что эта информация не соответствует действительности.

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Ранее сообщалось, что армии Халифы Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из Мисрата.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара