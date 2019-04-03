Британия выпустила истребителей после приближения к границе российских Ту-160
Британия отреагировала на приближение российских бомбардировщиков к границе страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВВС.
Отмечается, что британские истребители срочно вылетели, чтобы наблюдать за приближающимися российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160.
Реклама
Приближение российских самолетов к границе страны и реакцию британских ВВС официально подтвердили в Британии.
«Российские самолеты ни разу не залетали в воздушное пространство Британии», — добавил представитель.
Ранее два российских бомбардировщика полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.