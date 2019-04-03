В Кремле оценили заявление НАТО по кораблям в Керченком проливе
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлению НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в России не понимают, что конкретно имеется ввиду НАТО, поскольку ситуация с Керченским проливом и судоходством в Черном море всем известна.
Он добавил, что в соответствии с международным правом Россия действует последовательно и верно.
Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив.
По ее словам, «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран НАТО планируют обсудить и принять данный пакет решений в Вашингтоне 3-4 апреля.