В Кремле оценили заявление НАТО по кораблям в Керченком проливе

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлению НАТО о планах отправить корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России не понимают, что конкретно имеется ввиду НАТО, поскольку ситуация с Керченским проливом и судоходством в Черном море всем известна.

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Он добавил, что в соответствии с международным правом Россия действует последовательно и верно.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив.

По ее словам, «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран НАТО планируют обсудить и принять данный пакет решений в Вашингтоне 3-4 апреля.