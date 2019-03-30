Вертолет Ми-2 экстренно сел в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Вертолет Ми-2, следовавший из села Студенцы в поселок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры – Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населенного пункта Старое Шигалеево Пестречинского района. (Люди) в медицинской помощи не нуждаются», — говорится в сообщении.

Реклама

Причиной инцидента стали плохие погодные условия. Следователи начали проверку.

В Татарстане непогода, идет сильный снегопад. Ветер, по данным синоптиков, достигает 20 метров в секунду.