Scientific American рассказал о ядерном оружии России, «затягивающем петлю» вокруг США

Новейшее российское ядерное оружие, технологии которого позволяют сократить время реагирования и разгона, «затягивает петлю» на обороноспособности США, пишет журнал Scientific American.

Речь идет о новейших ракетах, таких как «Авангард», «Буревестник», «Сармат» и другие, которые в прошлом году представил российский президент Владимир Путин. Самое пристальное внимание оборонного сообщества США привлекла ракета «Авангард», отмечается в материале.

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Как отмечает член правления американского Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Филип Койл, ракета «Сармат» опасна тем, что имеет уменьшенную фазу ускорения. При таком сценарии у противоракетной обороны США остается меньше времени для принятия решения и поражения ракеты.

Способности новой ракеты — уменьшенное время ускорения, гиперзвуковая скорость и неограниченный радиус действия — все это «поглощает драгоценные минуты», отмечает журнал.

«Оно затянет петлю на наших шеях. Эти системы усложняют и сокращают время принятия решений. Именно такие перемены могут угрожать стабильности», — считает эксперт по ядерной политики и профессор в Монтерейском институте международных исследований Миддлбери (США) Джеффри Льюс.

У Льюса самое большее беспокойство вызывает ракета «Буревестник» — ядерная крылатая ракета, несущая ядерную боеголовку.

«Меня немного беспокоит зверинец в жанре научной фантастики, над которым работают русские. Мы мало знаем о технологии, стоящей за ним [«Буревестником»], но, конечно, когда США исследовали концепцию, то увидели, что она очень скверна с точки зрения радиации, излучаемой только для ее питания», — сказал Льюис.

По данным американской разведки, «Буревестник» еще не смог развить скорость более 35 км (22 миль), а мощь ракеты может остаться не раскрытой еще в течение следующих 10 лет.

Информация о новом оружии России звучит устрашающе, однако на самом деле оно еще не развернуто, подчеркивает журнал. По словам военного эксперта Филипа Койла, «ни одно из них не является полностью работоспособным». Тем не менее, это не означает, что повода для беспокойств нет, так как некоторые виды российского оружия могут быть недосягаемы для американской ПРО, подчеркивает он.

Пентагон в свою очередь пытается укрепить оборону и разработать контрмеры для гиперзвукового оружия. Однако на данный момент ни у одной страны нет конкретного решения против гиперзвука, говорится в материале.