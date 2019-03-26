Израиль атаковал объекты ХАМАС вопреки перемирию

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Израильские военные поразили 15 целей на севере сектора Газа, включая военный комплекс исламистского движения ХАМАС, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

Также сообщается, что были атакованы объекты исламистской организации «Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России).

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Израильские военные подчеркнули, что ответственность за атаки несет ХАМАС.

О жертвах и разрушениях информации нет.

Ранее ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем. Позднее израильские военные заявили, что по территории страны из сектора Газа выпущены десятки ракет.