В Белоруссии началась проверка готовности Вооруженных сил

Лукашенко: проверка готовности в Вооруженных силах будет проходить до весны

Проверка готовности в Вооруженных силах Белоруссии будет проходить до весны. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал агентства «БелТА».

На совещании по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи к профессиям будущего Лукашенко заявил, что сейчас все «просто сходят с ума» от беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, появляются «целые заводы, фабрики штампуют», и это делают не только Россия и Украина. В этой связи он отметил, что проводит проверку армии.

«Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны», — сказал президент республики.

До этого государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявлял, что особенность нынешней проверки в том, что Лукашенко приводит воинские части в боевую готовность лично, минуя министерство обороны, генеральный штаб.

Ранее Лукашенко рассказал об оборонной общности России и Белоруссии.