Армия

В российском регионе сообщили о смерти семи участников СВО

Семь бойцов из Саратовской области погибли в зоне СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Семь бойцов из Саратовской области погибли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила газета «МК-Саратов».

Смерть военнослужащих изданию подтвердили местные власти. Уточняется, что в зоне СВО не выжил один боец из Красноармейского района, один из Пугачевского и пять из Энгельсского. Обстоятельства, при которых не стало военнослужащих, не приводятся.

До этого в зоне специальной военной операции погиб пресс-офицер Московского военного округа, майор Дмитрий Шутов. В Минобороны РФ рассказали, что он выполнял боевые задачи на Купянском направлении. В некрологе ведомства говорится, что 31-летний офицер находился в зоне СВО с первых дней. Он организовывал работу представителей СМИ в составе пресс-центра группировки войск «Запад», а в 2024 году был назначен на должность в пресс-службе Московского военного округа.

У Шутова остались супруга и двое сыновей. За выполнение служебного долга офицер посмертно награжден медалью «За храбрость» II степени. Шутов также отмечен медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

Ранее глава управы Белгорода погиб в зоне СВО.
 
