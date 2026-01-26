Размер шрифта
Общество

Российский суд оштрафовал профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал профессора Гарварда Ицхоки на 30 тыс. рублей
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал профессора экономики Гарвардского университета (США) Олега Ицхоки (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд обязал мужчину выплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ицхоки был включен министерством юстиции России в реестр иноагентов в сентябре прошлого года.

24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект, усиливающий контроль за иностранными агентами. Новым законопроектом предлагается улучшить механизм обмена информацией. В частности, предлагается предусмотреть возможность запрашивать информацию о счетах и денежных переводах иноагентов в электронной форме.

Ранее сообщалось, что Валерия Меладзе могут признать иноагентом из-за сотрудничества с компанией, которая финансирует ВСУ.
 
