Политика

В Госдуме назвали Зеленского «исторически безграмотным»

Депутат Слуцкий: агония Зеленского переходит в критическое состояние
Romina Amato/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский — «неадекватный» и «исторически безграмотный узурпатор», который является «ярким примером антимеритократии и интеллектуального вырождения». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Зеленский (после Каллас) — яркий пример антимеритократии и интеллектуального вырождения. Запрещенные вещества, видимо, разрушили безвозвратно клетки его мозга. У руля киевского режима остается неадекватный, исторически безграмотный узурпатор», — отметил он, добавив, что президент Украины ежедневно жертвует тысячами граждан и превращает страну в «террористическое государство».

По словам депутата, Зеленский в Давосе «вытер ноги» о Европу и повел себя, «как настоящий политический шакал, оскорбляя европейских лидеров и нагло требуя от них новых вливаний в свой коррупционный режим». Слуцкий подчеркнул, что «агония Зеленского переходит в критическое состояние», а Европе «пора открыть глаза и понять, какого монстра создали бациллы русофобии».

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского, который заявил, что главными врагами Киева являются «советская Москва и имперский Петербург». Зеленский также подчеркнул, что союзниками Киева являются северные и южные страны Европы, а также Германия, Франция, Великобритания, Польша, Литва и другие государства.

На форуме в Давосе 22 января Зеленский заявил, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. Член палаты депутатов Италии Россано Сассо написал, что выпад Зеленского против европейских союзников стал «красной линией» для Италии.

Ранее в Италии призвали Зеленского скорее подписать мир.
 
