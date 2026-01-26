Размер шрифта
Глава ЛНР рассказал о повреждениях после налетов украинских дронов

Пасечник: после ударов БПЛА повреждены энергообъекты и школа в ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что в ЛНР после ударов украинскх беспилотников оказались повреждены энергообъекты и школа.

По словам Пасечника, по энергообъектам трех муниципалитетов, включая Луганск, было выпущено не менее 10 беспилотников. Восстановительные работы планируется начать после отмены угрозы повторных атак и обеспечения безопасных условий для обследования оборудования.

Как написал глава ЛНР, утром в поселке городского типа Юбилейное беспилотник нанес удар по территории одной из школ, упав во дворе на спортивной площадке. Учебное заведение было переведено на дистанционный формат. В результате детонации повреждены окна и кровля здания.

25 января глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что города Первомайск, Золотое и Горское ЛНР остались без электроэнергии из-за массированного налета беспилотников. Чиновник уточнил, что налет произошел до рассвета, а утром начал работу штаб теробороны. Там обсуждались атака и устранение ее последствий.

Ранее обломки украинских дронов повредили ЛЭП в Краснодарском крае.
 
