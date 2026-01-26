Размер шрифта
Общество

В Курской области сообщили о состоянии губернатора Хинштейна

Попавший в ДТП губернатор Курской области Хинштейн продолжает лечение в больнице
Александр Кряжев/РИА Новости

После ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн продолжает лечение в больнице. Об этом рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик на заседании правительства Курской области, передает РИА Новости.

«Александр Евсеевич у нас находится пока в больнице... Я сегодня провожу заседание правительства в связи с тем, что он находится в больнице», — сказал он.

22 января сообщалось, что автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор рассказал, что получил перелом бедра при ДТП. Он принес извинения жителям области, с которыми не получилось встретиться из-за ДТП. От транспортировки в Москву для лечения пострадавший в ДТП губернатор отказался. Он добавил, что врачи рекомендуют ему абстрагироваться от рабочих моментов, но он не готов на это.

Ранее мэр российского города попал в аварию, избежав лобового столкновения.
 
