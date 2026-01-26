Тимур Иванов задолжал за воду в особняке из «Мастера и Маргариты», где он ранее жил

Тимур Иванов задолжал за воду в особняке из «Мастера и Маргариты»

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет, задолжал за водоснабжение в старинном московском особняке, связанном с романом Михаила Булгакова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мосводоканал подал иск к подконтрольной экс-чиновнику компании «Дворянское гнездо» о взыскании 15 665 рублей. Речь идет об усадьбе в Чистом переулке, где, по данным исследователей, Булгаков «поселил» своего Мастера.

В публикации канала отмечается, что «по коммуналке накапало 15 665 рублей».

В июле прошлого года Мосгорсуд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Иванов готов передать государству усадьбу в Тверской области.