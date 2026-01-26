Женщина чудом осталась жива после неверного ответа ChatGPT о ядовитом растении

Блогерша из США заявила, что советы, полученные от чат-бота ChatGPT, могли привести к опасной ситуации для ее подруги. По словам американки, ИИ ошибочно определил ядовитое растение как безвредное, пишет LADBible.

По словам женщины, подруга отправила в ChatGPT фотографию растения, найденного во дворе, с вопросом о том, что это за вид. В ответ чат-бот сообщил, что растение похоже на морковную ботву, и перечислил признаки, которые якобы подтверждали этот вывод, включая «тонко рассеченные, перистые листья».

ChatGPT также перечислил растения, с которыми часто путают морковную листву, среди них были петрушка, кинза, кружево королевы Анны и ядовитый болиголов. Когда пользователь напрямую спросил, может ли растение быть болиголовом, чат-бот несколько раз заверил, что это не так.

Американка подчеркнула, что ядовитый болиголов является опасным растением и может вызывать тяжелое отравление без существующего противоядия. После сомнительных ответов ChatGPT подруга проверила информацию через Google, где сразу получила подтверждение, что растение является именно болиголовом.

Позднее тот же снимок был загружен в Google Lens, который также определил растение как ядовитое. В другом чате ChatGPT, открытом на телефоне, бот уже дал противоположный ответ и признал, что растение опасно.

По словам блогерши, подруга не пострадала только потому, что решила перепроверить информацию и не стала полагаться на один источник.

«Если бы она слепо поверила тому, что ей сказали, все могло закончиться трагедией», — заявила женщина.

Ранее стало известно о наушниках от создателей ChatGPT.