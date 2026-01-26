Размер шрифта
Алла Пугачева может выйти на сцену впервые за 16 лет на фестивале Вайкуле в Юрмале

Продюсер Бабичев: Пугачева может вернуться на сцену на фестивале Вайкуле
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Продюсер Евгений Бабичев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что первое выступление Аллы Пугачевой после многолетнего перерыва может произойти на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Он отметил, что у певицы есть и еще один повод приехать туда — это юбилей Раймонда Паулса.

По словам Бабичева, Пугачева не откажет Вайкуле в просьбе спеть на фестивале.

«Они в хороших отношениях, и приезд Пугачевой на этот фестиваль был бы, наверное, таким дружеским жестом. Но есть еще причина, по которой Пугачева, наверное, все-таки постарается там быть. Раймонду Паулсу 90 лет. Все-таки в ее карьере маэстро сыграл немаловажную роль. Поэтому у нее есть два повода, чтобы посетить Юрмалу», — рассказал продюсер.

Евгений Бабичев считает, что на возобновление концертной деятельности Пугачева решилась ради денег. Он подчеркнул — жить за границей дорого, и, вероятно, муж певицы не справляется с содержанием всей семьи.

«Они привыкли жить на широкую ногу. Звездный статус нужно активно поддерживать. Хоть Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и выступает, дает какие-то концерты, но, наверное, этого недостаточно, потому что все понимают — триумфальное возвращение Пугачевой будет оцениваться настоящими фанатами достаточно высоко. И это хорошая возможность заработать, если здоровье позволит. Я обуславливаю это решение только деньгами, просто потому что, если Пугачева захочет что-то сказать, она даст большое интервью или запишет песню с провокационным текстом. Но если мы говорим про частные мероприятия, какая может быть другая причина, нежели желание заработать», — поделился продюсер Бабичев.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, какой гонорар Алла Пугачева может запросить за частное выступление.
 
