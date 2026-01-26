Размер шрифта
Армия

В Минобороны назвали число уничтоженных за сутки дронов ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: ВС РФ уничтожили 109 дронов и две авиабомбы ВСУ в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, силами Черноморского флота в центральной части Черного моря российские военные ликвидировали безэкипажный катер ВСУ.

В общей сложности с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 111 126 украинских беспилотников, говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских дронов над российскими регионами.

Также российские силовики сообщили, что ВС РФ в ходе боев у Симиновки в Харьковской области ликвидировали до 60% личного состава подразделений ВСУ и Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики.

Ранее уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ сняли на видео.
 
