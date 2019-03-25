В СБУ рассказали, за что уволили давшего пресс-конференцию в Москве сотрудника

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что давший в России пресс-конференцию Василий Прозоров, действительно работал в ведомстве, сообщает ТАСС.

«Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», — говорится в заявлении ведомства, размещенном в фейсбуке.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, с 2014 года работавший на российские спецслужбы, анонсировал подготовку фальсификаций на предстоящих выборах украинского президента.