Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА «Новости».

Столтенберг добавил, что Грузия является «особенным партнером» НАТО. Он напомнил про решение Бухарестского саммита 2008 года и подчеркнул, что страна станет членом альянса. Однако сроков не назвал.

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«Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество», — продолжил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в Грузии стартовали военные учения НАТО.