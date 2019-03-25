Порошенко похвалил «вселяющие страх во врагов мышцы» СБУ

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Украинский президент Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины (СБУ) с 27 годовщиной создания. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По мнению президента, СБУ смогла превратиться в действенный механизм защиты Украины и ее граждан.

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«Мышцы, которые СБУ нарастила за последние пять лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество», — заявил Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ к коррупционным схемам в «Укроборонпроме».