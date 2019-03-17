Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после избрания
Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания начать реализацию обновленной ракетной программы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой», цитату из которого приводит РИА «Новости».
«Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы», — сказал Порошенко.
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Как отмечается, до этого украинский лидер говорил о том, что Киев оставляет за собой право создавать современные системы вооружения для самозащиты, в том числе, мощные ракетные комплексы. Это произошло на фоне разногласий США и России вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее Порошенко заявил, что Украине нужно высокоточное ракетное оружие.