Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении провести испытания новейшего ракетного оружия на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и относительно мощности», — сказал Порошенко.
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По его словам, испытания нового украинского вооружения на черниговской земле играет важную роль.
Ранее Порошенко сообщил, что Украине нужно высокоточное ракетное оружие, чтобы обороняться от «агрессора».