США хотят увеличить размер военной помощи Украине
Вашингтон намерен увеличить финансирование программ по оказанию военной помощи Украине и Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, такой пункт содержится в проекте бюджета Госдепа на 2020 финансовый год.
Как отмечается, власти США планируют выделить более $5,3 млрд на финансирование зарубежных военных.
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При этом в Европе эту помощь будут получать в первую очередь Украина и Грузия.
Ранее сообщалось, что Госдеп хочет потратить на борьбу с «российским влиянием» $661 млн.