Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подписал документ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности».

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин прокомментировал выход США из ДРСМД.