NDTV: в столкновении Су-30 и F-16 Индии и Пакистана участвовали 32 самолета

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В столкновении между ВВС Индии и Пакистана 27 февраля принимали участие 32 самолета, сообщает телеканал NDTV.

Как отмечается, с индийской стороны были задействованы восемь истребителей: четыре Су-30, два Dassault Mirage 2000, а также два МиГ-21.

Пакистан в свою очередь задействовал 24 самолета. Среди них были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III, а также четыре JF-17 Thunder. По данным телеканала, их сопровождали еще восемь самолетов, которые не принимали активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что Пакистан пообещал передать Индии задержанного пилота.