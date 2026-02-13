Размер шрифта
Рубио пропустил встречу с лидерами ЕС по Украине в Мюнхене

FT: из-за графика Рубио пропустил встречу с лидерами Европы по Украине в Мюнхене
Kevin Mohatt/Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине, сообщил The Financial Times (FT) чиновник США.

По словам источника, это произошло из-за плотного графика дипломата.

«Как считают в европейских столицах, [это] свидетельствует об ослаблении интереса Вашингтона к вовлечению их в усилия по урегулированию конфликта», — говорится в статье.

Газета уточняет, что во встрече днем 13 февраля участвовали лидеры ФРГ, Польши
Финляндии и глава Еврокомиссии.

На этом фоне стало известно, что США усилили давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу и проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года. По данным источников The New York Times, в случае отказа Вашингтон может выйти из переговоров, тогда как Киев требует гарантий безопасности. Чего на самом деле хотят в США, как на это реагируют на Украине и что о переговорах говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала, почему Мединский вновь представит Россию на переговорах с Украиной.
 
