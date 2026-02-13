Размер шрифта
В Нидерландах признали, что безопасность Европы все еще зависит от участия США

МИД Нидерландов: безопасность Европы по-прежнему зависит от вовлеченности США
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил о необходимости сохранения трансатлантических связей, подчеркнув, что Европа не сможет обеспечить свою безопасность без участия Соединенных Штатов. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«В мире нет мощи, подобной американской. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые необходимо разрешать по всему миру. Без участия и давления США ничего не получится», — сказал ван Вил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что европейская безопасность во многом зависит от американской поддержки, и без нее она не будет находиться на нынешнем уровне.

«Несмотря на все трудности и испытания, с которыми мы сталкиваемся в наших трансатлантических отношениях – и я не стану отрицать их наличие – нашей приоритетной задачей должно быть сохранение этих связей, сохранение вовлеченности США в европейские дела», – подчеркнул глава ведомства.

Ван Вил также акцентировал внимание на важности сохранения американского участия в урегулировании ситуации вокруг Украины, полагая, что это также соответствует интересам Вашингтона.

Ранее военный эксперт рассказал о «ловушке» США для Европы.
 
