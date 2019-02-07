Минобороны ответило на обвинения США по ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11656057/RIAN_3155832.HR.ru-pic905-895x505-86211.jpg">

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения США о нарушении российской стороной обязательств по ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Минобороны ознакомилось с содержанием ноты США о приостановлении участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Реклама

Он также добавил, что заявления США в адрес России не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Россия направила США ноту о приостановке участия в ДРСМД.