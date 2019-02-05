У берегов Крыма замечен самолет-разведчик США

Самолет-разведчик военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II пролетел у берегов Крыма, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Сообщается, что самолет взлетел с авиабазы на Крите и направился в сторону Черного моря. Затем американский самолет изучил воздушное пространство России, а спустя час приблизился к береговой линии Крыма на расстоянии 33 километров.

Ранее сообщалось, что США представили новую Стратегию в области разведывательной деятельности.