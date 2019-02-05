У берегов Крыма замечен самолет-разведчик США
Самолет-разведчик военно-морского флота США EP-3E Orion Aries II пролетел у берегов Крыма, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Сообщается, что самолет взлетел с авиабазы на Крите и направился в сторону Черного моря. Затем американский самолет изучил воздушное пространство России, а спустя час приблизился к береговой линии Крыма на расстоянии 33 километров.
Ранее сообщалось, что США представили новую Стратегию в области разведывательной деятельности.
11:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США����, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 157316, позывной #CD45 , взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит����, прибыл в акваторию Чёрного моря.
#USNAvy #EP3E pic.twitter.com/lMDu1ndoqw