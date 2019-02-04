ЕС обвинил Иран в попытках увеличить дальность своих ракет
Совет Евросоюза в заявлении по Ирану призвал Тегеран отказаться от испытаний ракет, а также выразил опасение попытками властей страны увеличить их точность и дальность, передает РИА «Новости».
В документе Совет ЕС выразил «серьезную обеспокоенность» деятельностью Ирана в области баллистических ракет, указав на несовместимость их пусков с резолюцией 2231 Совбеза ООН.
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По версии Евросоюза, Иран, несмотря на договоренности, продолжает наращивать дальность и точность своих ракет, увеличивая при этом число испытаний и оперативных пусков.
«Эта деятельность углубляет недоверие и способствует региональной нестабильности», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось что ЕС расширил «черный список» по Ирану.