WSJ: США рассказали союзникам о новом «нарушении» ДРСМД Россией

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Вашингтон сообщил союзникам о том, что Россия якобы увеличила число ракет 9М729, что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

Как передает источник, американские власти доложили западным союзникам о том, что Россия уже развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, хотя три месяца назад их было три.

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По его словам, у России в распоряжении имеется почти 100 этих ракет, в числе которых и запасные ракеты.

Ранее сообщалось, что в МИДе рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД.