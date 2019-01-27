В ВМС США ввели в строй второй эсминец класса Zumwalt

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В ВМС США ввели в строй второй новый эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001), передает РИА «Новости».

По данным ВМС США, церемония торжественного присоединения прошла в Сан-Диего (штат Калифорния) в США.

Отмечается, что в состав экипажа эсминца войдут 148 офицеров и матросов.

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Ранее сообщалось, что ВМС США испытали крупнейший в истории эсминец типа USS Zumwalt.

Также «Газета.Ru» показывала, как выглядит американский эсминец Zumwalt стоимостью в $4,4 млрд