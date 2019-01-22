Источник: полеты Ту-22М3 запретили после аварии под Мурманском

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Эксплуатацию самолетов Ту-22М3 запретили из-за крушения бомбардировщика в Мурманской области 22 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющейся информации, запрет будет действовать как минимум до выяснения причин авиакатастрофы.

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«На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы», — сказал источник.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Полет осуществлялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении бомбардировщика под Мурманском возросло.

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