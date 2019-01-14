В Сирии рассказали, что «мечтают» о российских МС-21
Сирийский министр транспорта Али Хамуд выразил надежду на поставку в страну российских самолетов МС-21. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, парк воздушных судов в Сирии с 2016 года увеличился с одного до пяти.
«Мы не просто надеемся, мы мечтаем о том, чтобы когда-нибудь у нас оказался российский самолет МС-21», — сказал Хамуд.
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Он добавил, что этот российский самолет превосходит западные аналоги.
Ранее сообщалось, что власти Сирии ведут переговоры о закупке у России самолетов МС-21.