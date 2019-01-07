Трамп рассказал о сроках вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии будет проходить «в должном темпе».

Об этом он написал в твиттере.

«Мы будем уходить в должном темпе и в то же время продолжим бороться с ИГ (организация запрещена в России) и делать все то, что правильно и необходимо делать, и это не отличается от моих первоначальных заявлений!» — заявил он.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.