Страны ОПЕК+ решили сохранить ограничения на добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март
Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной встречи приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба Организации стран-экспортеров нефти.

«Восемь стран-участниц подтвердили, что объем добычи в 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращен в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны будут продолжать внимательно следить за рыночными условиями и оценивать их, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре. При этом для некоторых стран по-прежнему сохраняются компенсационные графики. Особенно заметные компенсации — это дополнительное сокращение добычи по сравнению с квотой — должен выполнить Казахстан, у которого в декабре и январе добыча снижалась из-за внешних факторов: ограничений по экспорту через КТК и аварии на энергообъекте Тенгизского месторождения.

До этого в ОПЕК подтвердили снижение добычи нефти в России. Предельный уровень добычи нефти для России в рамках квот ОПЕК+ установлен на уровне 9,574 миллиона баррелей в сутки, что на 270 тысяч больше фактического объема, отмечается в докладе организации.

Ранее Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!