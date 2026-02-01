Тренер назвал упражнения, которые полезны при сидячей работе

Если в течение рабочего дня каждый час делать несложные физические упражнения, можно избавиться от боли в спине и шее, отеков и улучшить осанку. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Современный офис создает идеальные условия для деградации двигательной системы. Сидячая работа 6-10 часов в день приводит к тому, что тело перестает работать так, как должно, и постепенно теряет свои естественные функции. При долгом сидении в организме запускаются негативные процессы. Ослабевают ягодицы, которые являются главным стабилизатором таза. Зажимаются сгибатели бедра, что провоцирует поясничную боль. Плечи округляются, грудная мышца укорачивается. Шея постоянно вытянута вперед, развивается шейный гиперкифоз. Ухудшается кровоток, появляются отеки и тяжесть в ногах, падает уровень энергии. По сути, тело забывает включать нужные мышцы. Это и есть мышечная деградация при сидячем образе жизни», — пояснил Брабечан.

Избавиться от боли в спине и шее, отеков и усталости помогут короткие регулярные мини-разгрузки до четырех минут каждые 40-60 минут. По словам тренера, такой подход эффективнее одной вечерней долгой тренировки, потому что восстанавливает движение в течение всего рабочего дня.

«Разгрузка поясницы через наклоны таза назад-вперед убирает зажатость и улучшает кровоток. Растяжка груди у дверного косяка снимает офисную сутулость и нагрузку с шеи. Активизация ягодиц через простое сжатие ягодичных мышц включает главный стабилизатор таза и разгружает поясницу. Мобилизация шеи методом двойного подбородка, когда вы легко втягиваете подбородок назад, разгружает шею. Круговые движения плечами улучшают подвижность лопаток и снимают напряжение. Мобильность голеностопов через поднимание и опускание пяток, вращение стопами снимает отеки и улучшает венозный отток. Мини-приседания у стула активируют крупные мышцы и разгоняют кровь по всему телу. Потягивания вверх, когда вы встаете и медленно вытягиваетесь с поднятыми руками, буквально расцепляют спину и грудной отдел. Оптимальная частота таких упражнений — 2-4 минуты каждые 45-60 минут. Этого уже достаточно, чтобы снизить мышечные боли, улучшить осанку и работоспособность», — констатировал Брабечан.

