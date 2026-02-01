Размер шрифта
Патриарх Кирилл призвал священников взять на вооружение слова его деда о страхе

Патриарх Кирилл призвал священников перестать почивать на лаврах
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников вооружиться в своей ежедневной деятельности словами его деда, а также не почивать на лаврах. Об этом сообщает РИА Новости.

После Божественной литургии в храме Христа Спасителя в день годовщины своей интронизации предстоятель Русской православной церкви заявил, что примерами верности служению Богу для него были отец и дед, которые в прошлые времена, несмотря на риск потерять свободу, продолжали проповедовать слово Божье.

«Мой дед мне говорил: «Никогда ничего не бойся, бойся только Бога - и победишь!». Человек, который прошел тюрьмы и лагеря и большую часть жизни страдал за Христа — его слова просто запечатлелись в моем сознании», — сказал он.

Патриарх предложил священникам использовать эти слова как тезис и не почивать на лаврах, а «каждый день что-то делать для Господа, чего вчера еще не сделал». Он подчеркнул, что для того, чтобы оставаться верными Богу «в любых условиях и при любых обстоятельствах», следует «назидаться опытом наших предшественников, в первую очередь новомученников и исповедников».

1 февраля патриарх Кирилл отмечает 17-ю годовщину своего восхождения на патриарший престол. По этому случаю президент РФ Владимир Путин провел с ним встречу, поздравив со знаменательным событием.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о самом благоприятном периоде для РПЦ.
 
