Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Вин Дизель анонсировал «Форсаж: Навсегда»

Актер Вин Дизель сообщил, что «Форсаж: Навсегда» выйдет в марте 2028 года
@vindiesel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Американский актер Вин Дизель анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сиквел «Форсажа».

«Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года в мировом прокате. Картина станет продолжением десятой части франшизы.

«Никто не говорил, что путь будет легким... Но это наш путь. Путь, который определил нас и стал нашим наследием. А наследие... длится вечно», — подписал публикацию артист.

В декабре 2025-го Вин Дизель сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что продюсеры фильма «Форсаж X» предложили рэперу Vtornik поучаствовать в саундтреке картины, однако, узнав, что он из России, отказались сотрудничать.

Уроженец Ставропольского края сделал фонк-версию своего трека Money Rain, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Дорожка собрала миллион прослушиваний со всего мира, липсинки и эдиты.

Продюсеры «Форсажа» прислали Vtornik сообщение с предложением вставить в фильм этот трек или другую работу автора, однако замолчали, узнав о его гражданстве. После они отозвали предложение, сославшись на современные трудности в контакте западных стран с Россией.

Ранее звезда детского кино отказался от денег и объявил себя религиозным экстремистом.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!