Актер Вин Дизель сообщил, что «Форсаж: Навсегда» выйдет в марте 2028 года

Американский актер Вин Дизель анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый сиквел «Форсажа».

«Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года в мировом прокате. Картина станет продолжением десятой части франшизы.

«Никто не говорил, что путь будет легким... Но это наш путь. Путь, который определил нас и стал нашим наследием. А наследие... длится вечно», — подписал публикацию артист.

В декабре 2025-го Вин Дизель сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что продюсеры фильма «Форсаж X» предложили рэперу Vtornik поучаствовать в саундтреке картины, однако, узнав, что он из России, отказались сотрудничать.

Уроженец Ставропольского края сделал фонк-версию своего трека Money Rain, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Дорожка собрала миллион прослушиваний со всего мира, липсинки и эдиты.

Продюсеры «Форсажа» прислали Vtornik сообщение с предложением вставить в фильм этот трек или другую работу автора, однако замолчали, узнав о его гражданстве. После они отозвали предложение, сославшись на современные трудности в контакте западных стран с Россией.

