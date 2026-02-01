Размер шрифта
Водительские права, автоматически продленные с февраля 2023 года, аннулируются 1 февраля

МВД РФ: водительские права, истекшие в 2023 году, с 1 февраля недействительны
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 февраля становятся недействительными водительские права, срок действия которых истек начиная с 1 февраля 2023 года и которые ранее были автоматически продлены. Использование таких удостоверений грозит водителю штрафом в размере до 15 тысяч рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, ранее действовало правило о трехлетнем автоматическом продлении национальных водительских удостоверений, срок которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. В 2025 году период такого автоматического продления завершился. Таким образом, удостоверения, срок действия которых закончился с 1 февраля 2023 года и был продлен автоматически, теперь необходимо заменить, так как они утратили силу по всей России.

За управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для замены документа сдавать экзамены не нужно. От заявителя потребуются паспорт, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к вождению и старое водительское удостоверение.

До этого сообщалось, что российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права.

Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

В России сдача водительских экзаменов включает два этапа — теоретический и практический. Для наиболее распространенных категорий В, С и D от традиционной «площадки» отказались: практическую часть сразу проводят в условиях городского движения.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».
 
