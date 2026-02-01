Размер шрифта
Белгород подвергся ракетному обстрелу, ранена женщина

При ракетном обстреле Белгорода пострадала женщина и два автомобиля
Антон Вергун/РИА Новости

При ракетном обстреле Белгорода пострадала женщина, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что у пострадавшей баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и осколочные ранения рук и ног. Ее госпитализировали в белгородскую больницу №2.

По словам главы региона, при ракетном обстреле были также повреждены два транспортных средства.

Прошлой ночью в Воронежской, Липецкой и Тульской областях была объявлена ракетная опасность. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами дома, а на улице — спрятаться в ближайшем безопасном месте. Власти также призывали людей взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и небольшой запас еды и воды. С экстренными службами при необходимости можно было связаться по номеру 112.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
