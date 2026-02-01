Ученик Плющенко выиграл чемпионат России по прыжкам

Ученик двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Никита Сарновский стал чемпионом России по прыжкам среди одиночников.

Фигурист набрал в финале 193,42 балла. Сарновский чисто исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп и лутц в каскаде с тройным, двойным, одинарным и двойным акселями.

Серебряным призером соревнований стал Владислав Дикиджи с результатом 186,73 балла. Бронза досталась Глебу Лутфуллину, набравшему 169,55 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России.