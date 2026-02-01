В Швейцарии высказались об участии делегации РФ во встрече ОБСЕ

МИД Швейцарии: делаем все возможное для участия делегации РФ в СМИД ОБСЕ

Власти Швейцарии прилагают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить участие российской делегации в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), который состоится 3-4 декабря 2026 года в швейцарском Лугано. Об этом ТАСС рассказал руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

Он отметил, что одним из приоритетов председательства Берна в ОБСЕ является поощрение инклюзивного диалога со всеми странами-участниками организации.

Бидо добавил, что Швейцария, как принимающая сторона, делает все возможное, чтобы гарантировать, что все делегации, как российская, так и другие, прибыли в Лугано.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что Россия примет участие в совете министров иностранных дел в швейцарском Лугано, если Берн обеспечит российской делегации беспрепятственный пролет.

Тем временем Иньяцио Кассис сообщил о планах посетить в Москву и Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ. По его словам, он хочет ,чтобы организация могла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

