Генсек НАТО рассказал о «последнем шансе» России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «последним шансом» российской стороны возможность «вернуться» к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Столтенберг воздержался от оценки вероятности такого сценария.
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«Важно то, что у России сейчас последний шанс», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что, если этого не произойдет, ДРСМД развалится, что приведет к возникновению большой проблемы.
Ранее Столтенберг рассказал, на что НАТО делает ставку в диалоге с Москвой.