Генсек НАТО рассказал о «последнем шансе» России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «последним шансом» российской стороны возможность «вернуться» к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Столтенберг воздержался от оценки вероятности такого сценария.

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«Важно то, что у России сейчас последний шанс», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что, если этого не произойдет, ДРСМД развалится, что приведет к возникновению большой проблемы.

Ранее Столтенберг рассказал, на что НАТО делает ставку в диалоге с Москвой.